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Anna Ross: Not all online training is equal and qualifications are needed *H&H Plus*

Opinion
Anna Ross Anna Ross

H&H’s dressage columnist shares her views on virtual training, the dangers of overanalysis, why resilience is key and the need to be open to change...

During lockdown, I’ve been watching a lot of online training videos. Some are good, some are amusing and some terrifyingly bad. The blessing and the curse of the internet is that anyone can get out there and strut their stuff, but from what I’ve seen online I’m starting to think that all trainers – virtual or otherwise – should have some sort of qualification, whether that’s obtained via exam, competition results or judging.

When you are dealing with a one-tonne animal, things can get messy pretty quickly if you don’t know what you are doing.