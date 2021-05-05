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Anna Ross: an exciting weekend and being out of control *H&H Plus*

Opinion
Anna Ross Anna Ross

    • Anna Ross on sport returning, new concepts and hairy moments in the ring

    IT was great to watch the most exciting weekend of dressage in a long time. With so many shows in the UK having been cancelled, our riders who are in Olympic contention attended the Hagen CDI4* – one of the biggest international shows in the calendar – and Opglabbeek CDI3* in Belgium.

    Charlotte Dujardin dominated in Hagen with Gio and Mount St John Freestyle, while a new grand prix superstar emerged in stallion Glamourdale, beautifully ridden by Lottie Fry for 76% in their first-ever grand prix special.

    The new concept of the special to music – supplied by the rider and played during the test but unjudged – is a terrific one. Lottie’s Robbie Williams music set the scene for this powerful stallion, and made their performance even more fun to watch.

    This exclusive column can also be read in this week’s Horse & Hound magazine, on sale Thursday 6 May

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