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Charlotte Dujardin leads impressive British performance at Hagen CDI4* *H&H Plus*
Andrea Oakes
27 April, 2021 12:46
Charlotte Dujardin triumphs over Germany’s best at Hagen CDI4*, while Lottie Fry debuts her latest superstar stallion
“SMALL but mighty” was how
Charlotte Dujardin described Gio, her diminutive international star in the making, winner of the grand prix freestyle.
The same could be said of the British contingent at Hagen. The foursome – Charlotte,
Carl Hester, Lottie Fry and Sonnar Murray-Brown – made a big impression, kicking off their Tokyo Olympic campaign with a clear message: Britain means business.
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Who do you think will make the British squad for the Olympics and the Europeans? And what medals do you think they’ll bring home from this year’s championships? Share your predictions by writing to hhletters@futurenet.com, including your name and nearest town, for the chance to feature on the letters page in a future issue of H&H magazine
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