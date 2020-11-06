Andrew Sallis: There will be life after social media *H&H Plus*

H&H’s hunting columnist reflects on the problems of click-bait social media in society
I once had a summer holiday job sorting manuscripts for an internationally famous conductor, who lived on a farm owned by the hunt chairman, nestled in the Vale of Belvoir. He ran to type: old-fashioned champagne socialist with a ruthless streak.
Wading through piles of orchestral scores one rainy afternoon, he announced to me, maybe prophetically, maybe provocatively, “There’s a touch of a fascist in everyone.” It certainly alarmed me and clamped itself to my memory.
{"content":"PHA+VGhlIHBvbGl0aWNhbCBjaXJjbGUgaXMgYSBmYW1pbGlhciB0cm9wZSwgcmVndWxhcmx5IGV4cG9zZWQgaW4gaHVudCBzYWJvdGV1cnMuIEZvciBhbGwgdGhlaXIgbGVmdC13aW5nIGFuYXJjaHkgYW5kIG5ldyBhZ2Ugd29rZS1pc20sIHRoZWlyIHRvbGVyYW5jZSBvZiB0aG9zZSB3aXRoIGNvbnRyYXN0aW5nIG9waW5pb25zIGlzIHNjYW50LiBUaGV5IGV4aXN0IGluIGEgbmFycm93IHBvbGl0aWNhbCBhbmQgY3VsdHVyYWwgc3BlY3RydW0uIFRoZSByaWdodCB0byBwcm90ZXN0IGlzIHdlbGwta25vd24gYnV0IGxhcmdlbHkgYWJ1c2VkLiBEb2VzIGl0IGVuY29tcGFzcyB0aGUgbXlyaWFkIG9mIG90aGVyIGFjdGl2aXRpZXMgdGhhdCBob3ZlciBiZW5lYXRoIHRoZSBjcmltaW5hbCB0aHJlc2hvbGQ6IHN0YWxraW5nLCBoYXJhc3NtZW50LCB0cmVzcGFzcywgcGh5c2ljYWwgb2JzdHJ1Y3Rpb24sIHZlcmJhbCBhYnVzZSwgZm91bCBvbmxpbmUgdml0cmlvbD88L3A+CjxwPlRoZWlyIGFjdGlvbnMgYW5kIGJlaGF2aW91ciBhcmUgYm9sc3RlcmVkLCBqdXN0aWZpZWQsIGZhYnJpY2F0ZWQgYW5kIHJlY29yZGVkIGFzIHVucXVlc3Rpb25lZCBmYWN0IG9uIHNvY2lhbCBtZWRpYS4gSXQgYmVjb21lcyBhIHNlbGYtcHJvcGhlc3lpbmcgY2lyY3VzLiBPdXIgb3Bwb25lbnRzIHJldmVsIGluIHRoZWlyIEZhY2Vib29rIOKAnGhpdCByZXBvcnRz4oCdLCBtb3N0IG9mIHdoaWNoIGFyZSByZWFkIGJ5IG1vcmUgaHVudCBzdXBwb3J0ZXJzIHRoYW4gc2Ficy4gVGhleSBldmVuIGRpc2N1c3MgdGhlIHBvc3RzIHdpdGggaHVudCBzdXBwb3J0ZXJzIHRocm91Z2ggdGhlIGRheSwgb2Z0ZW4gdGhyZWF0ZW5pbmdseS48L3A+CjxwPlRoZSBzb2FwIG9wZXJhIGNhcmljYXR1cmVzIGFyZSBzdGFyayDigJMgPGVtPkVtbWVyZGFsZTwvZW0+IG1lZXRzIDxlbT5UaGUgWW91bmcgT25lczwvZW0+IG1lZXRzIDxlbT5Eb3dudG9uIEFiYmV5PC9lbT4uIEluIHRoZSBlbmQsIGl04oCZcyBhbGwgY2xpY2sgYmFpdCwgYW5kIGNhc2ggZmxvd3MgcmVhZGlseSBpbnRvIHNhYiBncm91cHMgYWZ0ZXIgZWFjaCBwb3N0IGZyb20gbW9yZSBwYXNzaXZlIGtleWJvYXJkIHdhcnJpb3JzLjwvcD4KPHA+PGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0yIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+PHNlY3Rpb24gaWQ9ImVtYmVkX2NvZGUtMzEiIGNsYXNzPSJoaWRkZW4tbWQgaGlkZGVuLWxnIHMtY29udGFpbmVyIHN0aWNreS1hbmNob3IgaGlkZS13aWRnZXQtdGl0bGUgd2lkZ2V0X2VtYmVkX2NvZGUgcHJlbWl1bV9pbmxpbmVfMiI+PHNlY3Rpb24gY2xhc3M9InMtY29udGFpbmVyIGxpc3RpbmctLXNpbmdsZSBsaXN0aW5nLS1zaW5nbGUtc2hhcmV0aHJvdWdoIGltYWdlLWFzcGVjdC1sYW5kc2NhcGUgZGVmYXVsdCBzaGFyZXRocm91Z2gtYWQgc2hhcmV0aHJvdWdoLWFkLWhpZGRlbiI+DQogIDxkaXYgY2xhc3M9InMtY29udGFpbmVyX19pbm5lciI+DQogICAgPHVsPg0KICAgICAgPGxpIGlkPSJuYXRpdmUtY29udGVudC1tb2JpbGUiIGNsYXNzPSJsaXN0aW5nLWl0ZW0iPg0KICAgICAgPC9saT4NCiAgICA8L3VsPg0KICA8L2Rpdj4NCjwvc2VjdGlvbj48L3NlY3Rpb24+PC9wPgo8aDM+U3RlcHBpbmcgYmFjayBpbiB0aW1lPC9oMz4KPHA+SHVudHNtZW4gc3RlcHBlZCBiYWNrIHRvIHRoZSAxOTUwcyBkdXJpbmcgaG91bmQgZXhlcmNpc2UgaW4gbG9ja2Rvd24uIENvdW50cnkgcm9hZHMgbm8gbG9uZ2VyIHJhdHRsZWQgYXMgY29tbXV0ZXIgcmF0LXJ1bnMgYnV0IGJlbG9uZ2VkIHRvIGZhcm1lcnMgYW5kIGN5Y2xpc3RzLiBIb3VuZHMgd2VyZSBhZmZvcmRlZCBmcmVlZG9tIHdpdGhvdXQgY29uY2Vybi48L3A+CjxwPldoZW4gdHJhZmZpYyBpbmNyZWFzZWQgYWdhaW4sIGl0IGRpZG7igJl0IGhhdmUgdGhlIGRyYWluZWQsIGZ1cnJvd2VkIGNvbXBsZXhpb24gb2YgcHJlLUNvdmlkIGNvbW11dGVyLiBEcml2ZXJzIHdlcmUgZ2VudWluZWx5IGRlbGlnaHRlZCB0byBzZWUgaG91bmRzLCBhIHJlbWluZGVyIG9mIHRoZSBvbGQgb3JkZXIgcGVyaGFwcywgYW5kIGZyZXF1ZW50bHkgcmVhY2hlZCBmb3IgdGhlaXIgcGhvbmVzIHRvIHZpZGVvIG9yIHRha2UgYSBwaG90by4gU29tZSBldmVuIHN0b3BwZWQgZm9yIGEgc2VsZmllLiBCdXQgcHJlLUNvdmlkIHNlcnZpY2UgaXMgYmVnaW5uaW5nIHRvIHJlc3VtZS48L3A+CjxwPkZvciBubyBhcHBhcmVudCByZWFzb24sIG90aGVyIHRoYW4gbWVyZWx5IGJlaW5nIHRoZXJlLCB0aGUgb2NjYXNpb25hbCBkcml2ZXIgd2lsbCBmZWVsIGVtcG93ZXJlZCB0byBodXJsIGludmVjdGl2ZSBhdCBhIGNvbXBsZXRlIHN0cmFuZ2VyLiBXaXRoIHRoZSBwYXJhbWV0ZXJzIG9mIGZyZWUgc3BlZWNoIGluIG91ciBsZWFybmVkIHVuaXZlcnNpdGllcyBhbmQgQkJDIGJlaW5nIHF1ZXN0aW9uZWQsIGl0IGlzIG5vIHN1cnByaXNlIHRoYXQgbWVtYmVycyBvZiB0aGUgcHVibGljIHNlZSBmaXQgdG8gb2ZmZXIgaW5jb3JyZWN0IGFuZCBydWRlIG9waW5pb24gdG8gb3VyIGZhY2UuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTMiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+VGhlIHZhcmlvdXMgaHVudGluZyBhZ2VuY2llcyBoYXZlIGxhdW5jaGVkIHNvY2lhbCBtZWRpYSBpbml0aWF0aXZlcyBpbiByZWNlbnQgdGltZXMgYnV0IGZ1bmRhbWVudGFsbHksIG91ciBjb25zdGl0dWVudHMgYXJlIHJlbHVjdGFudCBrZXlib2FyZCB3YXJyaW9ycywgZmFyIHRvbyBidXN5IGVuam95aW5nIHJlYWwgbGlmZSB0byBnZXQgZHJhd24gaW50byBjeWJlcnNwYWNlLjwvcD4KPHA+VGhlIFRvcnkgUGFydHkgbWFjaGluZSBsZWFybnQgZnJvbSBDb3JieW7igJlzIGNsb3NlIHNoYXZlIHdpdGggdmljdG9yeSBpbiAyMDE3LiBMYWJvdXLigJlzIGNhbXBhaWduIHdhcyBsYXJnZWx5IGZvdWdodCBvbmxpbmUgdGhyb3VnaCBzb2NpYWwgbWVkaWE7IGEgc2hhcnAgbGVzc29uIHRvIHRoZSBUb3JpZXMgd2hvc2UgcnV0aGxlc3MgY2FtcGFpZ24gaW4gMjAxOSB0b29rIGN5YmVyIHdhciB0byBhbm90aGVyIGxldmVsIGFuZCB3b24uPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTQiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+SeKAmW0gbm90IHN1cmUgd2UgY2FuIGFjaGlldmUgc2ltaWxhciBzdWNjZXNzOyBob3dldmVyLCBvdXIgc2tpbGwtYmFzZSBpcyB2YXN0LCBhbmQgd2UgY2FuIG1vcmUgZWZmZWN0aXZlbHkgaW5mbHVlbmNlIGZyb20gd2l0aGluIGtleSBvcmdhbmlzYXRpb25zLCBsb2NhbCBhbmQgbmF0aW9uYWwgZ292ZXJubWVudCBhbmQgdGhlIHdpZGVyIG1lZGlhLjwvcD4KPHA+SSBhbSBub3QgYSByZXRyby10ZWNobm9waG9iZS4gQnV0IGJleW9uZCBhbiBleHRyZW1lbHkgZWZmZWN0aXZlIG1lYW5zIG9mIGNvbW11bmljYXRpb24gYW5kIGRpc3NlbWluYXRpb24gb2YgaW5mb3JtYXRpb24gKG5vdCBvcGluaW9uKSwgSSBoYXZlIHlldCB0byBiZSBjb252aW5jZWQgdGhhdCB3ZSBhcmUgYSBraW5kZXIsIG1vcmUgdG9sZXJhbnQsIGludGVsbGlnZW50IGFuZCBlbnRlcnByaXNpbmcgc29jaWV0eSB3aXRoIHNvY2lhbCBtZWRpYTsgc2VsZi1pbmR1bGdlbnQgYW5kIGNydWVsLCBtb3N0IGNlcnRhaW5seS4gQW5kIHlldCBpdCBzd2FsbG93cyB0aGVuIHNwaXRzIG91dCBsaWZlIHdpdGggbm8gcmVjb3Vyc2Ugb3IgcmVtb3JzZSwgY2VydGFpbmx5IG5vIGFwb2xvZ3kgd2hlbiBpdOKAmXMgYmxhdGFudGx5IHdyb25nLiBJdOKAmXMgYSBzdWNjb3VyIHRvIG91ciBpbnRlcm5hbCDigJx0b3VjaCBvZiBhIGZhc2Npc3Qu4oCdPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTUiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+QWxhcm0gYmVsbHMgcmFuZyB3aGVuIG15IDEwLXllYXItb2xkIHNvbiB0YWxrZWQgYWJvdXQgaGlzIGZyaWVuZOKAmXMgZml4YXRpb24gd2l0aCBwb3N0aW5nIGV2ZXJ5dGhpbmcgb24gVGlrVG9rLCByYXRoZXIgdGhhbiBqdXN0IGVuam95aW5nIGxpZmUuIFN1Y2ggaW1hZ2Ugb2JzZXNzaW9uIGFuZCBzZWxmLWNvbnNjaW91c25lc3MgaW4gYSBjaGlsZCBpcyBwZXRyaWZ5aW5nLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iaW5qZWN0aW9uIj48L2Rpdj4KPHA+VGhlcmUgd2lsbCBiZSBsaWZlIGFmdGVyIHNvY2lhbCBtZWRpYS4gQSBtb3JlIGp1c3QgYW5kIHByb2ZvdW5kIHdheSB0byBrZWVwIGluIHRvdWNoIHdpdGggbXkgb2xkIHNjaG9vbCBmcmllbmRzIGFuZCB3aGF0IHRoZXkgaGFkIGZvciBicmVha2Zhc3Qgd2lsbCBldm9sdmUuIE9oIHllcywgSSBjb3VsZCBzcGVhayB0byB0aGVtLCBtYXliZSBldmVuIGZhY2UgdG8gZmFjZS4gT25lIGRheSwgaG9wZWZ1bGx5IHdl4oCZbGwgYmUgYWxsb3dlZCB0byBodWcgYWdhaW4uPC9wPgo8cD48ZW0+UmVmIEhvcnNlICZhbXA7IEhvdW5kOyA1IE5vdmVtYmVyIDIwMjA8L2VtPjwvcD4KPHA+Cg=="}
You may also be interested in…
John Holliday at the Belvoir Hunt kennels.
Credit: Trevor Meeks
John Holliday reflects on the financial implications of the ongoing Covid-19 pandemic, and why tradition is important
Former joint-master of the Ludlow David Palmer sings the praises of his “brilliant” confidence-giver
Diana Ralph MFH’s showjumping-bred “gentle giant” has endless scope and is happiest leading the field
Credit: ARW Photography
Joint-secretary of the Crawley and Horsham Jammy Taylor sings the praises of her “rodeoing nutter”
From the statuesque secretary’s mount to the infallible hireling, there are some horses you meet no matter which pack you’re