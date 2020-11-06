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Andrew Sallis: There will be life after social media *H&H Plus*

Opinion
Andrew Sallis Andrew Sallis

H&H’s hunting columnist reflects on the problems of click-bait social media in society

I once had a summer holiday job sorting manuscripts for an internationally famous conductor, who lived on a farm owned by the hunt chairman, nestled in the Vale of Belvoir. He ran to type: old-fashioned champagne socialist with a ruthless streak.

Wading through piles of orchestral scores one rainy afternoon, he announced to me, maybe prophetically, maybe provocatively, “There’s a touch of a fascist in everyone.” It certainly alarmed me and clamped itself to my memory.

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