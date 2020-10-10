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Hunter of a lifetime: ‘Gentle giant’ Talbot *H&H Plus*

Catherine Austen Catherine Austen

Diana Ralph MFH’s showjumping-bred “gentle giant” has endless scope and is happiest leading the field

When Diana Ralph reveals that Talbot’s “proper” name is Goliat Z, it’s no surprise that she admits she’s never measured the towering chestnut.

“He’s far too big for me at 17hh-plus – I have to stand on his feed bin to put his bridle on,” admits the diminutive Diana.