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Hunter of a lifetime: Tealeaf – bought from Ireland off a video *H&H Plus*

Horse & Hound

Former joint-master of the Ludlow David Palmer sings the praises of his “brilliant” confidence-giver, writes Octavia Pollock

Irish dealers have the gift of the gab, but videos are less easy to embellish and so it proved in the case of Tealeaf.

“I was in need of a horse and was told of one in Ireland that was worth looking at,” explains David Palmer, who was joint-master and huntsman of the Ludlow at the time.

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