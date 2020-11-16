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Work goes on to fix eventing IT issues *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

WORK is ongoing to fix continuing glitches with the British Eventing (BE) IT system ahead of next season.

BE’s IT task force met on 3 November to discuss how the system had worked over the 2020 season, where the problems are and how to fix them.