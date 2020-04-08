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Mark Phillips: When can we get back to normality? *H&H Plus*

Opinion
Mark Phillips Mark Phillips

These are strange and stressful times for all, with experiences that none of us have ever seen before or want to repeat.

Despite the tragic spiralling death toll, the rapid spread of the virus and the unprecedented strain on the NHS, I can’t help wondering if we are doing the right thing. In Sweden, older and more vulnerable people are isolating, with gatherings of over 50 people banned, but life otherwise carries on as normal.