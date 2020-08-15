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British Eventing admits mistakes made during £2.75m IT project *H&H Plus*
Eleanor Jones
15 August, 2020 11:36
British Eventing has admitted mistakes were made during its IT transformation project, which has cost £2.75m so far, but intends to continue to make improvements and hopes to rebuild members’ trust now the system is up and running. H&H finds out more...
Mistakes have been made in the British Eventing (BE) IT transformation project, BE has acknowledged, but the system is up and running and will continuously be improved.
BE has updated members on the major undertaking, which includes not only BE’s website but also its database, entries and results system; the “first end-to-end sport delivery system”.
The statement ran through the IT transformation project (ITTP) from its inception in 2015, when it was decided that there were four necessary components: a database and new safety app for technical advisers to use in the field, a customer relationship management platform, an entry management and scoring system (EARS) and rebuilding the BE website.
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