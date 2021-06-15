{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Charlotte Dujardin introduces new superstars at Wellington Riding Premier League *H&H Plus*

Helen Triggs

    • With a massive grand prix class and fierce competition for para Olympic spots, Wellington Riding showcased British dressage at its finest

    Wellington Riding Premier League was without doubt Charlotte Dujardin’s show. She achieved seven wins and no scores under 74%.

    In the grand prix, Gio (Pumpkin), the horse she owns with Renee Hart, delivered a creditable 79.47% to win.

    The 10-year-old Apache gelding appears so confident in the ring, it’s hard to believe this was only his 10th start at the level. A mistake in the rein-back and a slight stumble at the end of a good line of one-time changes produced the only fives on a scoresheet that was otherwise full of eights and nines.

    “He’s never done a show before in heat like this,” commented Charlotte. “It was another good schooling round for him.”

    .

    This report can also be read in Horse & Hound magazine, on sale Thursday 17 June

    You may also be interested in…