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Treworra takes the spoils at Warwick Hall, plus other eventing highlights *H&H Plus*
Ellie Hughes
A gentle giant provides the high point of Katie Magee’s mixed weekend at Warwick Hall (4), plus highlights from Stafford (2), Burnham Market (2) and West Wilts (3)
Warwick Hall (4), Cumbria
IT was a case of two up, two down for novice section I winner, Katie Magee, whose end-of-weekend stats revealed a win, a fifth place, a fall and a withdrawal.
Katie’s winner was Angela Hislop’s imposing 17.2hh gelding, Treworra – a horse that makes his rider “smile every day”.
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