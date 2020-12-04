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Tougher qualification for eventers in international rule changes *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

Stricter minimum eligibility requirements will apply from next year, as one of the rule changes voted through at the 2020 FEI general assembly. H&H finds out more about this and other changes

TOUGHER qualifications for eventers are among new rules due to come into force for FEI events in 2021

The rules, as well as the forthcomign whisker-trimming ban, are among changes voted through at the FEI general assembly, on 23 November.

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