{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Call for whisker-trimming to be banned in UK *H&H Plus*

Becky Murray Becky Murray

IT's a subject that has been the subject of heated debate as a number of federations have already banned removing horses’ whiskers. H&H gathers the thoughts of those in showing, welfare — and those who have banned the practice.

TRIMMING horses’ whiskers has come under the spotlight again, as plans have been made to discuss the practice in the showing world .

While some countries including France, Germany, and Switzerland have banned removing whiskers, this is still allowed in the UK.

You may also be interested in…