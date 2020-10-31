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Debate as 150 top riders unite against plans to ban top hats *H&H Plus*
Eleanor Jones
31 October, 2020 10:02
A petition has been sent to the FEI asking for the ban on top hats, which comes into force next year, to be rethought. H&H speaks to riders and the federation to find out more...
SOME of the world’s best
dressage riders have signed a petition calling on the FEI to allow top hats to be worn at the top level of the sport.
Proposed rule changes for next year, which will be finalised at the FEI general assembly on 23 November, state that protective headgear must be worn while mounted, at all times. Anyone found violating the rule will be “prohibited from riding until the protective headgear is properly in place”.
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