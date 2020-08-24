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Delight as team chasing autumn calendar released *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

As the team chasing community prepares to get underway, H&H finds out what steps have been put in place to make the sport Covid-secure and talks to some of those involved...

The autumn team chasing season is set to start within weeks, in a Covid-secure manner, thanks to a “terrific effort” from all involved.

British Team Chasing (BTC) has announced its 2020 autumn calendar, which kicks off with the Warwickshire on 6 September.

BTC chairman Philip Cowen told H&H a “very nearly full calendar” has been put together, with a full complement of Covid-19 mitigation measures to ensure all involved are safe.

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