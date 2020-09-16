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Support and inspiration for riders in the fight against the bullies *H&H Plus*
Eleanor Jones
Bullying is sadly a feature of every level of equestrian sport, online, in livery yards and at competitions. H&H speaks to three people trying to make a difference, in three different ways
SUPPORT for targeted riders, a business raising awareness of the effect bullying can have and a film about a young girl who turned the tables are among new initiatives aimed at beating the bullies.
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A film-maker is basing a piece of work on her own experience of beating the bullies
Credit: Alamy Stock Photo
Organisers want to 'change attitudes' within the equestrian world, and raise awareness of bullying in person and online
‘I’ve got lasting effects on my body from what I’ve done to it but the illness consumes you’
Library image.
Credit: Bill Selwyn
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