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Support and inspiration for riders in the fight against the bullies *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

Bullying is sadly a feature of every level of equestrian sport, online, in livery yards and at competitions. H&H speaks to three people trying to make a difference, in three different ways

SUPPORT for targeted riders, a business raising awareness of the effect bullying can have and a film about a young girl who turned the tables are among new initiatives aimed at beating the bullies.

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