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Spotlight on the ethics of using horses in our sport *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

    • H&H has covered the need for horse sport to maintain its social licence to operate; essentially the public acceptance of horses’ use in sport. This World Horse Welfare webinar went into the subject in detail, discussing the ethics of equestrianism

    THE ethics of veterinary intervention to keep horses sound to compete, whips, spurs and competing horses in general were under the spotlight in a recent webinar.

    Olympic eventer Alex Hua Tian was among the panellists at a World Horse Welfare session titled “How to keep horse sport ethical”, run with the University of Nottingham on 23 June.

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