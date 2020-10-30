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High hopes for Scottish team chasing revival *H&H Plus*

Becky Murray Becky Murray

Discussions have been taking place with venues over a planned revival of team chasing in Scotland. H&H speaks to campaigners and organisers to find out more

THE revival of team chasing in Scotland hopes to offer more opportunities for riders.

A Facebook group, Team Chasing Scotland, has been formed in the hope of relaunching a series, with discussions taking place with potential venues.