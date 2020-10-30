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High hopes for Scottish team chasing revival *H&H Plus*
Becky Murray
Discussions have been taking place with venues over a planned revival of team chasing in Scotland. H&H speaks to campaigners and organisers to find out more
THE revival of team chasing in Scotland hopes to offer more opportunities for riders.
A Facebook group, Team Chasing Scotland, has been formed in the hope of relaunching a series, with discussions taking place with potential venues.
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Team chasing is set to get underway this autumn.
Credit: HELEN REVINGTON & STEPHEN SPARKE
We look at 12 rider frighteners from around the world. How many would you willingly take on?
Library image.
French eventers urge fellow riders and organisers to get involved in a wider discussion on prize money
Credit: PA
‘I really have had a career that I could never imagined and I’ve been blessed to be associated with the
The Australian eventing couple talk to Pippa Roome about working as a team, Tokyo dreams and why taking on sales
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