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H&H interview: Australian eventing couple Kevin and Emma McNab *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

The Australian eventing couple talk to Pippa Roome about working as a team, Tokyo dreams and why taking on sales horses can work in your favour

How many riders came into 2020 with four horses qualified for the Olympics? There can’t be many, but Kevin McNab was one of the few with such a quartet as the eventing season dawned.

“I had four horses qualified, but I don’t think I was in a position to be selected,” admits Kevin candidly. “So the plan was to start early, get some good runs on the board and be in a position where I might be selected.”

Kevin was one of the few eventers actually to achieve some international results before Covid-19 shut down sport. He kicked off the year by heading to Barroca d’Alva in Portugal, where he piloted three horses into the top seven in the CCI4*-S, reflecting the strength in depth of his team. Among them was Fernhill Tabasco (Toby), the 12-year-old on whom Kevin’s wife Emma won Tattersalls CIC3* (now CCI4*-S) in 2018 and rode on the Australian team at the World Equestrian Games. Emma handed over the reins to Kevin until after Tokyo because she had their first child, Annabelle, in August last year.