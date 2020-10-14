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Riding Club Dressage to Music Champs report: Coffee’s at full strength *H&H Plus*

Emily Bevan

A striking part-Appaloosa catches the judge’s eye twice, while a 22-year-old Lusitano impresses in the advanced medium for Emma Pewter

British Riding Clubs TopSpec Dressage to Music Championships, Bury Farm, Bucks, 2–4 October

A narrow defeat in the advanced medium just prevented Chantelle Oliver-Symonds and Stadmorslow Coffee N Cream from earning two champions’ titles. They took top spot in the 23-strong medium class, scoring 70.33% for their test, which was set to pop music by Shakira, Shawn Mendes and Camila Cabello.

“I was kicking myself when I came out of the arena as I didn’t feel like I’d given him the best ride,” said Chantelle of Kings Leaze RC. “He broke in medium trot and his quarters were leading a bit in the canter half-pass so I was really shocked to find out we had won.”

Chantelle has owned the 14-year-old Appaloosa/Welsh section D for 10 years and describes him as “one of a kind”.