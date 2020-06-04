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Riders told to stay off their phones while riding on the roads *H&H Plus*
Eleanor Jones
4 June, 2020 18:29
After an MP asked parliament if there were any plans to introduce stricter sanctions for incidents on the road caused by horse riders or cyclists using their mobile phones, H&H investigates...
Calls have been made for riders not to use mobile phones while exercising horses on the road, despite the fact there are no plans to introduce new related penalties.
Luke Evans, MP for Bosworth, asked the transport secretary in a written question to parliament whether there were plans to introduce sanctions for riders and cyclists found to have caused accidents by using mobile phones while riding.
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