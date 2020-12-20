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Riders’ eco-friendly choices help drive industry to become greener *H&H Plus*

Becky Murray Becky Murray

The equestrian industry has been making great strides towards a greener and more sustainable future. H&H finds out about some of the latest products and initiatives to be launched

MAKING eco-friendly choices has been described as a “necessity” as the equestrian industry takes more steps to be greener.

More companies are moving towards products made from recycled materials, reducing single-use plastics and packaging; giving customers an opportunity to help protect the environment.

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