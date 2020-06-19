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New visors and refills as industry goes greener *H&H Plus*
Becky Murray
19 June, 2020 14:31
H&H brings you some of the latest examples of equestrian businesses reacting to demand from consumers and their own aims as they act to reduce waste...
The equestrian industry continues to strive towards being greener with more companies taking eco-friendly measures.
Businesses say reducing single-use plastic and packaging, and using recyclable materials has remained at the forefront as they try to do their bit for the planet with more environmentally friendly options.
During the coronavirus pandemic, Ecotect Ltd has manufactured reusable safety visors, made from at least 90% recycled content, for attaching to riding helmets and baseball caps.
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Credit: TI Media
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