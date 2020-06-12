{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Riders asked for their views as coronavirus restrictions ease *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

A new website has been set up for equestrians to share their lockdown experiences and priorities, as well as outlining the challenges facing them and their horses, to help prepare for a new normal. H&H finds out more...

Riders are being invited to have their say in the process as coronavirus restrictions are eased.

The British Horse Society (BHS) has launched a microsite on which it wants to hear from equestrians on the issues facing them and their horses, to help prepare for a return to normality.

BHS chief executive James Hick told H&H the idea was to collate good ideas, and to listen to equestrians’ views.

You may also be interested in…