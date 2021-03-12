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Register planned for equine-assisted therapy providers *H&H Plus*
Becky Murray
12 March, 2021 17:56
The voluntary register of equine-assisted therapy and learning providers is sue to launch this year. H&H speaks to providers and those behind the project to find out its benefits
THE creation of a register of practitioners offering equine-assisted therapy (EAT) and learning is aimed at providing governance and credibility across the industry.
A working party has been formed with organisations including HorseBack UK, the Riding for the Disabled Association (RDA) and Hartpury College to create the voluntary Human Equine Interaction Register (HEIR), due to launch later this year. The register will be under the umbrella of the Federation of Horses in Education and Therapy International (HETI), a not-for-profit organisation that facilitates collaborations between organisations and individuals offering equine-assisted activities and therapies.
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Credit: Ben Smith, Photography North
“I’d take the heartbreak now because we’ve had those 27 years, and I wouldn’t change anything for the world. It’s
‘I’m trying so hard to be positive but I go home at night and think ‘What the hell am I
Credit: Carly Sage
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