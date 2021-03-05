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Study shows benefits of equine therapy on PTSD *H&H Plus*
Becky Murray
H&H speaks to the authors of this first study of its type, to find out what quantifiable benefits the equine therapy had on the brains of veterans with post traumatic stress disorder
A GROUNDBREAKING study has shown the benefits of equine assisted therapy (EAT) for treating post-traumatic stress disorder (PTSD) in veterans.
US researchers say the exploratory study, published in Human Brain Mapping, is the first to demonstrate EAT “can affect functional and structural changes” in the brains of patients.
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