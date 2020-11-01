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Positive start to first live-streamed pointing season *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

Thousands of viewers watched on live stream as this year’s pointing season got off to a successful early start, live-streamed for the first time in the sport’s history. H&H speaks to some of those involved in the restart.

POINT-TO-POINTING marked a milestone moment on its early opening to the season, as thousands of viewers watched a “live” stream for the first time in the sport’s history.

Devon & Cornwall area kicked off the season behind closed doors on 24 October with the East Devon fixture at Bishop’s Court, featuring a full card of eight races and 80 runners.