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Plans under discussion to start point-to-pointing early next season *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

After losing the end of the 2019/20 season owning to restrictions put in place to counter the coronavirus pandemic, the sport’s chief executive is considering changes to certain race conditions and suggestions of new races, as well as fixtures starting in October...

The Point-to-Point Authority (PPA) is floating the idea of starting next season early after coronavirus brought the 2019/20 season to a halt on 17 March.

“This was a very difficult decision to make, recognising that many people’s livelihoods are involved,” said the official PPA statement, adding this was a result of government advice on minimising social contact and avoiding non-essential travel.

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