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Cash boosts and detailed plans as pointing aims to return safely *H&H Plus*
Lucy Elder
H&H finds out about the huge amount of work bnnig carried out by authorities and organisers, to try to ensure the sport can restart, with hopes that spectators may be allowed to attend
ZONES, “live” streams and cash boosts are helping determined stakeholders to get the 2020/21 point-to-point season safely up and running.
The Point-to-Point Authority (PPA) and organisers have been planning how fixtures can run in line with different levels of lockdown restrictions, working closely with local authorities.
While the racing side of the sport itself is unlikely to be affected by the new “rule of six” restrictions, as an organised sport, protocols will be adjusted accordingly.
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