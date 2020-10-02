{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Pandemic accelerates improvements in live-stream sport coverage *H&H Plus*
Becky Murray
2 October, 2020 17:01
Equestrian sport running behind closed doors has resulted in an enthusiastic audience for live-streaming as increasing numbers of shows and events broadcast to the world. H&H finds out more about the latest developments...
THE pandemic has “accelerated” changes to event coverage as more shows look to include live-streaming, making the sport accessible to a worldwide audience.
With competitions running behind closed doors, and restrictions on the number of people allowed to attend, more shows across the disciplines are being made available to view online.
Richard Burdett, chief creative officer of equestrian sports network
Horse & Country, told H&H live-streaming has been “transformative” in providing access to the sport.
{"content":"PHA+4oCcQWxtb3N0IGV2ZXJ5IGRheSB5b3UgY2FuIHdhdGNoIHNvbWV0aGluZyBsaXZlLCBhbmQgd2hlbiB0aGUgZG9vcnMgcmVvcGVuIHRvIHNwZWN0YXRvcnMgdGhhdCB3b27igJl0IGdvIGF3YXks4oCdIGhlIHNhaWQuIOKAnFBlb3BsZSBhcmUgbm93IGZhY3RvcmluZyBsaXZlLXN0cmVhbWluZyBpbiBhbmQgc2F5aW5nIOKAmHRoaXMgaXMgcGFydCBvZiBvdXIgYnVzaW5lc3PigJkuPC9wPgo8cD7igJxDb3ZpZC0xOSBoYXMgYWNjZWxlcmF0ZWQgY2hhbmdlcyB0aGF0IHdlcmUgYWxyZWFkeSB0YWtpbmcgcGxhY2UgYW5kIHdl4oCZcmUgYXQgbGVhc3QgdHdvIHRvIHRocmVlIHllYXJzIGFoZWFkIG9mIHdoYXQgd2FzIGFscmVhZHkgdGhlIGRpcmVjdGlvbiBvZiB0cmF2ZWwu4oCdPC9wPgo8cD48ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTIiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj48c2VjdGlvbiBpZD0iZW1iZWRfY29kZS0zMSIgY2xhc3M9ImhpZGRlbi1tZCBoaWRkZW4tbGcgcy1jb250YWluZXIgc3RpY2t5LWFuY2hvciBoaWRlLXdpZGdldC10aXRsZSB3aWRnZXRfZW1iZWRfY29kZSBwcmVtaXVtX2lubGluZV8yIj48c2VjdGlvbiBjbGFzcz0icy1jb250YWluZXIgbGlzdGluZy0tc2luZ2xlIGxpc3RpbmctLXNpbmdsZS1zaGFyZXRocm91Z2ggaW1hZ2UtYXNwZWN0LWxhbmRzY2FwZSBkZWZhdWx0IHNoYXJldGhyb3VnaC1hZCBzaGFyZXRocm91Z2gtYWQtaGlkZGVuIj4NCiAgPGRpdiBjbGFzcz0icy1jb250YWluZXJfX2lubmVyIj4NCiAgICA8dWw+DQogICAgICA8bGkgaWQ9Im5hdGl2ZS1jb250ZW50LW1vYmlsZSIgY2xhc3M9Imxpc3RpbmctaXRlbSI+DQogICAgICA8L2xpPg0KICAgIDwvdWw+DQogIDwvZGl2Pg0KPC9zZWN0aW9uPjwvc2VjdGlvbj48L3A+CjxwPk1yIEJ1cmRldHQgYWRkZWQgaGUgYmVsaWV2ZXMgdGhlIHNwb3J0IHdpbGwgYmUg4oCcZHJhbWF0aWNhbGx5IG1vcmUgY292ZXJlZCB0aGFuIGl0IGV2ZXIgaGFzIGJlZW4gYmVmb3Jl4oCdLjwvcD4KPHA+4oCcRm9yIHRoZSBncmFzc3Jvb3RzIHJpZGVyIGl04oCZcyB0aGVpciBjaGFuY2UgdG8gYmUgb24gc2NyZWVuIGFuZCBzaGFyZSB0aGF0IHdpdGggdGhlaXIgZmFtaWx5IGFuZCBmcmllbmRzLOKAnSBoZSBzYWlkLjwvcD4KPHA+UmljaGFyZCBDbGFwaGFtLCBvcmdhbmlzZXIgb2YgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuaG9yc2VhbmRob3VuZC5jby51ay9mZWF0dXJlcy9jb3JuYnVyeS1ob3VzZS1ob3JzZS10cmlhbHMtcGhvdG9zLTcyNTEzMiI+Q29ybmJ1cnkgSG9yc2UgVHJpYWxzPC9hPiwgdG9sZCA8ZW0+SCZhbXA7SDwvZW0+IHdoaWxlIGxpdmUtc3RyZWFtaW5nIGhhZCBhbHdheXMgYmVlbiBvbiB0aGUgYWdlbmRhLCBoZSBkaWQgbm90IGtub3cgaWYgdGhlIGV2ZW50IHdvdWxkIGhhdmUgcHVzaGVkIGZvciBpdCBpbiBpdHMgZmlyc3QgeWVhciBoYWQgaXQgbm90IGJlZW4gZm9yIHJ1bm5pbmcgYmVoaW5kIGNsb3NlZCBkb29ycyDigJMgYnV0IHNhaWQgaXQgYWxsb3dlZCBDb3JuYnVyeSB0byBzaG93Y2FzZSB3aGF0IGl0IGhhZCB0byBvZmZlci48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMyIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD7igJxJdOKAmXMgZmFzY2luYXRpbmcgdG8gbG9vayBhdCB0aGUgZ2xvYmFsIHJlYWNoIHdlIGhhZCwgd2hpY2ggaXMgcGhlbm9tZW5hbCBmb3IgdXMgYW5kIHRoZSBzcG9ydC4gQXQgb3VyIGhpZ2ggd2UgaGFkIDYwLDAwMCBwZW9wbGUgdmlld2luZyBhbmQgcmVhY2hlZCBtb3JlIHRoYW4gNDQgY291bnRyaWVzLOKAnSBoZSBzYWlkLiDigJxXZSBtYWRlIHRoZSBmb290YWdlIGF2YWlsYWJsZSBvbiBGYWNlYm9vayBhbmQgdGhhdCBwcm92aWRlZCBhbm90aGVyIGRpbWVuc2lvbiwgd2l0aCB0aGUgY29tbWVudGFyeSB0ZWFtIGludGVyYWN0aW5nIHdpdGggdGhlIEZhY2Vib29rIHZpZXdlcnMsIHdoaWNoIHJlYWxseSBhbGxvd2VkIHBlb3BsZSB0byBmZWVsIHZlcnkgaW5jbHVkZWQu4oCdPC9wPgo8cD5Db21tZW50YXRvciBKb2huIEt5bGUgaGFzIHByb3ZpZGVkIHJlbW90ZSBjb21tZW50YXJ5IGZyb20gdGhlIFVLIGZvciBsaXZlLXN0cmVhbWVkIGV2ZW50cyBhYnJvYWQsIGluY2x1ZGluZyB0aGUgZXZlbnRpbmcgTmF0aW9ucyBDdXAgYXQgU3RyemVnb20sIFBvbGFuZCAoMjfigJMzMCBBdWd1c3QgMjAyMCkuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTQiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+4oCcSW4gZXNzZW5jZSBhIHNob3cgd2lsbCBzZW5kIGEgc2lnbmFsIHRvIG1lIGFuZCBJIGFwcGx5IG15IGNvbW1lbnRhcnkgYW5kIHNlbmQgaXQgZGlyZWN0bHkgdG8gd2hlcmUgaXTigJlzIHN1cHBvc2VkIHRvIGdvLiBUaGlzIGFsbG93cyBhIHNvbHV0aW9uIDgwJSBhcyBnb29kIGFzIHBoeXNpY2FsbHkgYmVpbmcgdGhlcmUs4oCdIGhlIHNhaWQuPC9wPgo8cD7igJxMaXZlLXN0cmVhbWluZyBoYXMgdGhlIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIGJlIGFuIGVub3Jtb3VzIHBvc2l0aXZlIGZvciB0aGUgc3BvcnQsIGdpdmluZyBjb3ZlcmFnZSB0byBtb3JlIHBlb3BsZSBhbmQgc2F0aXNmeWluZyB0aGUgZGVtYW5kIGZvciB0aGUgc3BvcnQgd2hlbiBpdCBpcyBiZWhpbmQgY2xvc2VkIGRvb3JzLuKAnTwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS01IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPkEgc3Bva2VzbWFuIGZvciBDbGlwTXlIb3JzZS5UViB0b2xkIDxlbT5IJmFtcDtIPC9lbT4gaXQgY292ZXJlZCBtb3JlIHRoYW4gMzAwIHNob3dzIGZyb20gYXJvdW5kIHRoZSBnbG9iZSB0aGlzIHN1bW1lciwgYW5kIHRoZSBudW1iZXJzIG9mIHZpZXdlcnMgaGFkIGdyb3duIOKAnGNvbnN0YW50bHnigJ0uPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJpbmplY3Rpb24iPjwvZGl2Pgo8cD7igJxXaGF0IHdl4oCZdmUgZm91bmQgcG9zaXRpdmUgZnJvbSB0aGUgcGFuZGVtaWMgaXMgdGhhdCBvbiB0aGUgb25lIGhhbmQgd2Ugd2VyZSBmb3JjZWQgdG8gdGhpbmsgb3V0c2lkZSBvZiB0aGUgYm94IGFuZCBjb21lIHVwIHdpdGggbmV3IHdheXMgdG8gZW50ZXJ0YWluIG91ciB2aWV3ZXJzLCBidXQgYWxzbyB0b2dldGhlciB3aXRoIGRpZmZlcmVudCBzaG93cyB3ZeKAmXZlIGJlZW4gYWJsZSB0byB0ZXN0IG5ldyB3YXlzIG9mIGluY3JlYXNpbmcgdGhlIHJlYWNoIHRvIGFuIG9ubGluZSBhdWRpZW5jZSzigJ0gaGUgc2FpZC48L3A+CjxwPjxlbT5IJmFtcDtIIDggT2N0b2JlciAyMDIwPC9lbT48L3A+CjxwPgo="}
.
You may also be interested in…
As equestrian TV coverage declines, live streaming is becoming increasingly popular with fans, organisers and sponsors. Is this the future?
Don’t miss out on any action with our useful guide of what to watch this week
Horse & Hound's eventing columnist asks if the FEI could learn from more accessible streaming
The grisly pandemic may have upturned our lives and goals, but it has thrown up some unexpected benefits to our
Credit: Steve Bull
“She was always smiling, and in that picture, she’s got a massive grin on her face, and I think he
{"location":"Keystone Header","subscribeText":"Subscribe now","version":"1","menuWidgetTitle":"H&H Plus","myAccountLnk":"\/my-account","premiumLnk":"\/hhplus","menuLnks":{"2":{"text":"Plus Hub","href":"\/plus-hub"}},"colors":{"text":"#000","button":"#000","link":"#00643f"}}