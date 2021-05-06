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Squibb is on flying form at Pony of the Year Show: ‘When he’s happy, he’s willing to jump anything’ *H&H Plus*

Suzanne Jones Suzanne Jones

    • Henry Squibb is crowned leading JA rider as he enjoys a very successful show, while an 18-year-old mare eyes up her fourth Hickstead final at the Pony of the Year Show, Arena UK

    THERE is nothing like success to breed success, and Henry Squibb is riding high. Two weeks after earning the Charles Britton winter JA classic championship with Kilcurry Dawn, Henry claimed the JA grand prix among his haul of five classes with five different ponies, also claiming the leading JA rider award.

    “When he’s happy, he’s willing to jump anything – and that’s always good,” said Henry of Kilcurry Dawn (pictured).

    The JA track tested ability and nerve in heavy rain as course-designer Neil Theobald set committed lines and, of the 25 competitors forward, just four posted clears with nine either eliminated or retired. Under A9 grand prix rules, five qualified for the jump-off, with Tabitha Kyle returning on fastest four-faulter Atomic Du Bary, giving her three rides.

    This column can also be read in this week’s Horse & Hound magazine, on sale Thursday 6 May

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