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Laura Kraut on her Olympic hopes, injuries and supporting her partner Nick Skelton at Rio *H&H Plus*

Horse & Hound

    • With one team gold medal already in the bag, US showjumper Laura Kraut is focused on Tokyo to add to her tally, despite the unconventional build-up to the Games. Nancy Jaffer meets her

    IN the midst of a crazy, virus-plagued year, Laura Kraut is working toward making the US showjumping team for her fifth Olympics.

    “It’s the strangest thing. We’re used to being such planners and organisers and now we can’t plan anything,” says Laura, referring to Covid-19 and EHV-1.

    The 55-year-old rider’s situation was complicated by a fall in February, when she broke her collarbone.

    This interview can also be read in this week’s Horse & Hound magazine, on sale Thursday 29 April

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