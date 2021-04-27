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New name picks up showjumping’s Grand Slam baton *H&H Plus*
Jennifer Donald
27 April, 2021 08:43
Max Kühner becomes the latest contender to bid for the Rolex Grand Slam, while 19-year-old Jack Whitaker lands his first five-star victory at Indoor Brabant Horse Show, ‘s-Hertogenbosch, the Netherlands
FIVE-star jumping made a spectacular return to Europe and although spectators were noticeably absent – the makeshift painted grandstands were a novel touch nevertheless – there were three days of top-flight sport to savour at Indoor Brabant Horse Show in the Netherlands.
The new hero of the sport is Max Kühner, who triumphed in Sunday’s Rolex Grand Prix making him the first new live contender for the
Rolex Grand Slam of Showjumping since Martin Fuchs lifted the baton in Geneva back in 2019.
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This report is also available to read in this week’s issue of Horse & Hound, on sale Thursday 29 April
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