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Owners reminded of rights if buying horses unseen *H&H Plus*
Becky Murray
6 June, 2020 12:08
As a solicitor reports an increase during lockdown in the number of people buying horses unseen, and then experiencing physical or behavioural issues on arrival, H&H looks into what laws apply in these circumstances
OWNERS have been reminded that although buying unseen is not recommended, they do still have rights if the horse is not as described.
Solicitor Hannah Bradley of The Equine Law Firm told
H&H she has had an increase in enquiries during lockdown from people who have bought unseen. Horses have had veterinary or behavioural issues, and the new owners believed they had fewer rights as they had not seen them beforehand.
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