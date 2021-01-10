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‘Once in a generation‘ opportunity in fight against long-distance transport for slaughter *H&H Plus*
Becky Murray
10 January, 2021 11:08
The European Commission has announced plans to revise animal welfare legislation, including transport and the slaughter of animals, to “align it with the latest scientific evidence, broaden its scope, make it easier to enforce and ultimately ensure a higher level of animal welfare”. H&H finds out what this means in the decades-long fight against long-distance transport for slaughter
A REVIEW of European regulations on the
transport of horses and other animals for slaughter has been described as a “once in a generation” opportunity.
The European Commission has set out plans to review the regulations as part of its Farm to Fork Strategy, under the European Green Deal. The aim of the strategy is to create a healthier and more sustainable EU food system.
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