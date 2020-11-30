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Win for horses in new vet guidance on practitioners *H&H Plus*
Eleanor Jones
30 November, 2020 17:57
The Royal College of Veterinary Surgeons has released new guidance on veterinary referrals for musculoskeletal treament. H&H heard the views of campaigners, practitioners and vets on the change...
OWNERS do not now have to seek
veterinary approval to have musculoskeletal treatment for horses, in a “win-win” situation.
The work of musculoskeletal therapists (MSKs), such as osteopaths,
physios and chiropractors, is underpinned by an exemption order to the Veterinary Surgeons Act, which allows them to treat animals “under the direction of a vet who has first examined that animal”.
But the Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS) said it recognised that there had been doubt as to whether MSKs need vet referral for maintenance work on a healthy animal. This caused confusion, and might mean delays to animals’ maintenance care.
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