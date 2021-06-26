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More euthanasia discussion needed as equine mental health not taken into account *H&H Plus*
Becky Murray
26 June, 2021 10:59
The study indicated that welfare issues concerning emotional state or behaviour are at risk of being omitted from end-of-life decisions. H&H speaks to researchers and welfare experts to find out more
RESEARCH has suggested the need for more conversations around equine euthanasia as a new study shows owners are not considering horses’ emotional or behavioural issues as much as they should.
The preliminary study,
Attitudes of the equestrian public towards equine end of life decisions, by equine behaviourists Catherine Bell and Suzanne Rogers of the Equine Behaviour Training Association, published this month in Animals, aimed to understand what factors owners consider when making the decision to put a horse down.
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