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Livery contracts are crucial to protect horses and people *H&H Plus*
Eleanor Jones
19 May, 2020 15:43
A spate of recent legal cases has prompted a lawyer to explain why having written terms agreed is essential for all parties involved in livery services. H&H finds out more...
The importance of written livery contracts to all parties has been highlighted by a series of recent legal cases.
Barrister Simon Bell, of Kent-based Knights Solicitors, told
H&H his practice had been involved in a number of disputes, in the most recent of which the livery provider had tried to keep possession of his client’s horses.
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