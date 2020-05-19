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Livery contracts are crucial to protect horses and people *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

A spate of recent legal cases has prompted a lawyer to explain why having written terms agreed is essential for all parties involved in livery services. H&H finds out more...

The importance of written livery contracts to all parties has been highlighted by a series of recent legal cases.

Barrister Simon Bell, of Kent-based Knights Solicitors, told H&H his practice had been involved in a number of disputes, in the most recent of which the livery provider had tried to keep possession of his client’s horses.

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