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Licensing fly-grazing could help horses and people *H&H Plus*

Sarah Radford

Councils have been introducing licences to give fly-grazed horses a safe place, prevent accidents and save taxpayers’ money. H&H speaks to authorities and welfare experts to find out more

LICENCES are being used to mean “fly-grazed” horses are officially allowed on council land.

The move has been made by a number of local authorities in England to tackle the problems caused by both loose and tethered horses being grazed illegally.

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