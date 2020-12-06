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Knowing horses’ vital signs could save crucial time in illness *H&H Plus*
Becky Murray
6 December, 2020 13:01
A vet who had two reported cases of colic, and neither owner could tell her the horse’s temperature, has urged owners to check their horses’ vital signs. H&H speaks to the experts
OWNERS are being reminded of the importance of knowing their horses’ vital signs and incorporating these checks into their daily routines.
As
winter can bring changes to horses’ management and routines, experts agree that understanding what is “normal” for horses in terms of temperature, respiratory and heart rate is useful for spotting early signs of illness.
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