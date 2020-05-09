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Inspirational equestrians think outside the box during lockdown *H&H Plus*

Becky Murray Becky Murray

As we await the government’s plans to start lifting the lockdown measures, H&H highlights just some of the inspirational individuals and businesses that have been using creative thinking to make the most of this difficult period...

The equestrian community has adapted to lockdown restrictions with “out of the box” thinking, shining a positive light during challenging times.

With the help of technology and creative thinking, some businesses and individuals have been able to keep operating through the coronavirus pandemic, while supporting each other.

Patrick Pollock, director of the equine hospital and practice at the Royal (Dick) School of Veterinary Studies, told H&H that despite restrictions and reduced staff, this has been the hospital’s “finest hour”.

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