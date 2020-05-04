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Surveys show pandemic’s impact on the equestrian industry *H&H Plus*
Eleanor Jones
4 May, 2020 16:15
‘Crucial to recovery will be the importance of all parts of the trade working together’: Horse & Hound examines the results of recent industry surveys and speaks to experts about what the next steps need to be...
THE equestrian industry is showing a “real desire to survive” the coronavirus pandemic – while the effects should act as a wake-up call to some businesses.
The British Equestrian Trade Association (BETA), and the British Grooms Association (BGA) and Equestrian Employers Association (EEA), have carried out impact surveys on members.
The BETA surveys, completed by more than 100 retail and 69 trade members, found the pandemic is “posing the greatest threat to the future of our trade that most of us will have ever experienced”.
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