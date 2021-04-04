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Injunction issues in Totilas semen legal dispute *H&H Plus*
Eleanor Jones
4 April, 2021 11:01
The legal case centres on who has the rights to semen of the legendary dressage stallion Totilas, who died last year. H&H hears from both sides of the dispute
AN interim injunction has been issued against a previous owner of legendary dressage stallion
Totilas, in a legal dispute over semen ownership rights.
The Oldenburg regional court issued the injunction in favour of plaintiff Paul Schockemöhle, who owned the stallion until his
death in December, and against Kees Visser. Mr Visser stood Totilas for one season when he owned him, and also collected semen to freeze.
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