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Industry is measured by the care of its retired horses *H&H Plus*
Lucy Elder
11 April, 2021 11:01
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The first 2021 International Forum for the Aftercare of Racehorses session covered responsibility for racing thoroughbreds throughout their lives. H&H finds out how this can happen and what is needed to ensure the best outcome for all horses
THE measure of how racing looks after its horses is how it cares for them in their retirement.
Retraining of Racehorses (RoR) chief executive Di Arbuthnot gave the message at the first part of the 2021 International Forum for the Aftercare of Racehorses (IFAR) conference (6 April).
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The Queen with Quadrille.
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Louise Robson specialises in retraining ex-racers for dressage and rides three horses owned by The Queen
RoR Horse of the Year Quadrille and Louise Robson at the RoR National Championships at Aintree 2019.
Credit: RoR
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