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New schemes to improve traceability of racehorses *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

As the throughbred world strives for improved traceability of its equines throughout their lives, Weatherbys has announced its e-passport will go live to the UK and Irish thoroughbred market in 2021. H&H finds out more about the benefits it will offer...

THOROUGHBRED owners are being urged to ensure their horses are correctly registered as the industry pushes to improve traceability.

It is a legal requirement for the new owner of any horse to update its passport with the relevant passport-issuing authority (PIO) within 30 days of purchase.

The racing industry is pushing for greater awareness and compliance of this, regardless of what a horse’s post-racing career is, or is hoped to be, as the industry tries to better understand what happens to thoroughbreds throughout their lives, before, during and after racing.

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