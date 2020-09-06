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Holly Smith adds grand prix win to brilliant week at Hickstead *H&H Plus*

Penny Richardson

H&H talks to the winning riders on the final day of the Science Supplements All England Jumping Championships at Hickstead

They dominated the 1.40m competitions earlier in the show and Holly Smith and Shane Breen maintained their form to take the top two places in the Science Supplements Grand Prix at Hickstead, the main class of this year’s show.

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