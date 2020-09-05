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Cheers for a speedy mum and a Funnell one-two at Hickstead on Saturday *H&H Plus*

Penny Richardson

The Voltaire Design Douglas Bunn Challenge winner is crowned, as the Billy Stud’s young horse success continues and Jay Halim takes the 1m championship. H&H talks to the winning riders

SAMMIE Jo Coffin’s seven-hour journey home from Hickstead to Cornwall will feel much shorter after she made Saturday’s Voltaire Design Douglas Bunn Challenge her own.

This class includes many of Hickstead’s iconic Derby fences and Sammie won from second draw on her wonderful 17-year-old Willem De Lux.

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