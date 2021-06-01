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Great work ongoing to boost industry’s diversity *H&H Plus*
Eleanor Jones
1 June, 2021 07:07
H&H finds out about ongoing efforts to improve diversity in the equestrian industry, and what more still needs to be done
GREAT strides have been made in improving
diversity in the equestrian industry – although there is of course more work to be done.
Providers of higher and further education are working together to increase and improve access to their land-based courses to under-represented communities, while campaigners are working with brands and sporting bodies to improve representation.
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