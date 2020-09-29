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Progression key to improving diversity in equestrianism *H&H Plus*
Eleanor Jones
29 September, 2020 07:06
H&H speaks to leading figures to find out out what work is being undertaken in ongoing attempts to increase diversity in the equestrian industry
PROGRESSION is key in promoting and retaining diversity in the equestrian industry, campaigners believe, as efforts to improve the situation step up a gear.
British Equestrian (BEF) has held the second meeting of its equality engagement group, which aims to help the BEF engage with people already working in the area to “help us provide equal opportunities for all to take part in equestrian sport, and to make what we do more accessible”.
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