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Creating an industry in which everyone is welcome *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

Speakers from across the industry discussed the efforts being made to improve diversity and inclusion in equestrianism, at the 2021 National Equine Forum. H&H finds out what has been done — and what is to come

EFFORTS are being made across the equestrian sector to make it one in which “everyone can belong and thrive”.

Diversity and inclusion within equestrianism was the subject of debate at the virtual National Equine Forum on 4 March. Speakers from across the industry looked at work that is already being carried out – and what still needs to be done.

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